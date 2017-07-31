Определились представители Азербайджана на международном проекте "Ты супер! Танцы" (ФОТО)

2017-07-31 18:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана примут участие в международном проекте "Ты супер! Танцы" телеканала НТВ. Об этом было сказано сегодня в Баку на пресс-конференции, посвященной участию юных азербайджанских танцоров в проекте, сообщает Trend Life.

Видеозаписи с выступлениями всех претендентов на участие в проекте от Азербайджана были отправлены в Москву, где профессиональные хореографы отобрали четырех участников - Аббасгулу Сафарова, Илькина Гусейнова, Севиндж Бехбутовой и Севды Фатуллаевой.

Уникальный проект "Ты супер! Танцы" поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире. В проекте примут участие талантливые дети из России, стран СНГ и Балтии. Решение реализовать проект "Ты супер! Танцы" было принято после того как с успехом прошел проект для вокалистов "Ты супер!".

Аббасгулу Сафаров и Илькин Гусейнов отметили, что с большой ответственностью подойдут к конкурсу, и сделают все возможное, чтобы достойно представить свою страну.

В ходе мероприятия было продемонстрировано видеообращение генерального продюсера АО "Телекомпания НТВ" Тимура Вайнштейна, в котором он пожелал удачи всем конкурсантам. Было также представлено видеообращение Севиндж Бехбутова и Севда Фатуллаева, которые сейчас находятся в Москве.

Премьера проекта "Ты супер! Танцы" состоится в сентябре этого года.

(Автор: Джани Бабаева)