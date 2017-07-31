Президент Ильхам Алиев поздравил индийского коллегу

2017-07-31 18:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда.

«Искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Индии. Верю, что будем прикладывать совместные усилия на пути продолжительного развития и дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индией. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благоденствия дружественного индийского народа», - говорится в поздравлении главы государства.