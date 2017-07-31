Президент Азербайджана поздравил нового президента Индии

2017-07-31 18:20 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Раму Натхе Ковинде с избранием президентом Индии.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Индия. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути устойчивого развития и дальнейшего укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индией. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей деятельности для благосостояния дружественного народа Индии».