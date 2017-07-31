Президент Азербайджана утвердил Положение о Совете финансовой стабильности

2017-07-31 18:25 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана подписал указ об утверждении Положения о Совете финансовой стабильности.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно указу, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов президента в соответствие с этим указом. Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить в трехмесячный срок приведение в соответствие с этим указом своих нормативно-правовых актов и доложить об этом президенту. Кабмин также будет держать под контролем приведение в соответствие нормативно-правовых актов органов центральной исполнительной власти, и об исполнении этого в пятимесячный срок доложит президенту.