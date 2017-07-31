Французский стрелок: На проводимом в Азербайджане чемпионате Европы по стрельбе для участников созданы все условия

2017-07-31 19:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Очень рад, что возвращаюсь на Родину с медалью, за это я благодарен всем, сказал в понедельник Trend французский стрелок Рено Алексис (Raynaud Alexis), завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе, проводимому в Баку.

Французский стрелок сказал, что очень доволен организацией чемпионата, а также условиями, созданными для спортсменов. «Мы признательны Азербайджану за то, что созданы все условия для спортсменов. Благодаря этому мы были сосредоточены только на соревнованиях, и победили. Я очень рад этому», - сказал Алексис.

Отметив, что в третий раз приезжает в Азербайджан, французский спортсмен добавил, что каждый раз уезжает из нашей страны довольным. «Я в третий раз приезжаю в Азербайджан: до того участвовал в первых Европейских играх, а также Кубке мира по стрельбе, который состоялся в Габале. Азербайджан на высоком уровне организовывает каждое соревнование, и на нынешнем чемпионате для участников были созданы все условия», - подчеркнул Алексис.

Отметим, что сегодня в Бакинском центре по стрельбе проходят соревнования по стрельбе из стандартной винтовки на дистанцию 300 метров среди мужчин, по стрельбе из винтовки из трёх положений с 300 метров среди мужчин, по стендовой стрельбе среди мужчин, юниоров и женщин, по стрельбе из крупнокалиберного пистолета с 25 метров среди мужчин.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)