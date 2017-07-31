Германия требует, чтобы ЕС оказал финансовое давление на Турцию

2017-07-31 19:56 | www.trend.az | 4

Правительство ФРГ потребовало, чтобы Евросоюз оказал финансовое давление на Анкару, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственный документ, адресованный в том числе главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и еврокомиссару по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесу Хану.

Каксообщает в понедельник РИА Новости, в распоряжении агентства оказался документ, в котором федеральное правительство Германии, в числе прочего, требует уточнить, может ли в случае необходимости быть прекращено оказание поддержки Турции для подготовки к вступлению в ЕС.

Кроме того, по мнению правительства ФРГ, ЕС должен заморозить переговоры с Турцией по модернизации таможенного союза. "Переговоры по поводу модернизации таможенного союза между Турцией и ЕС в свете последних событий могут направить ложный сигнал Турции", — приводит агентство выдержку из документа.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что страна пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары и свои кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции в свою очередь назвал заявления Габриэля о пересмотре отношений с Турцией неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.