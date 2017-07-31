Филипп Киркоров: Без фестиваля "ЖАРА" невозможно представить зажигательные ритмы Азербайджана (ФОТО)

2017-07-31 20:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - "Никогда не забуду свой первый сольный концерт в Баку, который прошел в декабре прошлого года в Baku Crystall Hall. Здесь потрясающие зрители и прекрасная атмосфера. Я во второй раз принимаю участие в международном фестивале "ЖАРА" и думаю, что сегодня уже невозможно представить лето без этого знаменательного события, это все равно, что музыка без темперамента. Без фестиваля "ЖАРА" невозможно представить зажигательные ритмы Азербайджана, которые бьются в унисон наших сердец", - сообщил Trend Life Король российской эстрады, народный артист Филипп Киркоров.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)