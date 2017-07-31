Прокурор опротестовал решение суда в отношении выпущенного на свободу бывшего главврача

2017-07-31 20:10 | www.oxu.az | 4

Государственный обвинитель подал апелляционный протест на решение суда в отношении бывшего главного врача Городского наркологического диспансера Главного управления здравоохранения города Баку Гусейна Гасанова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, государственный обвинитель просит исключения применения положений 70 статьи Уголовного Кодекса в отношении Г.Гасанова.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбудили уголовное дело из-за оснований для подозрений в том, что за январь-февраль 2017 года главврач Городского наркологического диспансера Главного управления здравоохранения города Баку Гусейн Гасанов через сотрудницу Матанат Шамчиеву потребовал с отдельных лиц в общей сложности 3 190 манатов для выдачи справок о нахождении на учете в связи с наркологическим заболеванием. Данное уголовное дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

По приговору суда от 24 июля 2017 года Г.Гасанов сроком на 2 года был лишен права занимать ответственные руководящии должности в органах государственного и местного самоуправления, также приговорен к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев 29 дней с применением статьи 70 Уголовного кодекса, то есть условного лишения свободы, с определением двух лет испытательного срока.

Л.А.