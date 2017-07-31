Доха подала жалобу в ВТО из-за торговой блокады четырех арабских стран

2017-07-31 20:03 | www.trend.az | 4

Доха подала жалобу в ВТО в связи с торговой блокадой со стороны четырех арабских стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу офиса организации в Катаре.



Власти Катара заявили, что блокада нарушает правила торговли товарами и услугами, а также право на интеллектуальную собственность.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.