В Турции более 1000 человек арестованы за причастность к путчу

2017-07-31 20:30 | www.oxu.az | 7

В Турции были задержаны 1098 человек. Им инкриминируют связи с террористическими организациями и причастность к попытке госпереворота, сообщает Oxu.Az со ссылкой на DW.

831 человек, по утверждению турецких властей, поддерживает движение радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в терроризме и организации попытки путча.

Также 213 задержанных обвиняются в поддержке запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), еще 54 - в контактах с террористической группировкой «Исламское государство» или «левыми террористическими группами», говорится в заявлении турецкого министерства внутренних дел.

По обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена за последний год в Турции были арестованы 50 тысяч человек. Массовые аресты сопровождались увольнениями со службы сотен тысяч госсслужащих, сотрудников полиции, органов юстиции и военных. Всего от своих постов были освобождены 150 тысяч человек.

В числе тех, кого турецкие власти арестовали по обвинению в поддержке терроризма, - двое граждан Германии: корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел и немецкий правозащитник Петер Штойдтнер. Их задержание и арест вызвали резкую критику правительства ФРГ и существенно обострило отношения Берлина и Анкары.

Н.О.