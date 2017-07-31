Бразилия ввела войска в Рио-де-Жанейро

2017-07-31 21:00 | www.oxu.az | 6

Президент Бразилии Мишел Тремер ввел 8500 солдат в Рио-де-Жанейро для патрулирования улиц. Большая часть города вышла из-под контроля из-за участившейся организованной преступности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Euronews.

Президент сообщил, что это только первоначальные меры для борьбы с преступностью. «Дальше будут широкомасштабные операции против преступных группировок, а также против нелегального трафика оружия. Это очень болезненная тема для города. Увеличившееся число оружия в городе – тревожный факт для Рио-де-Жанейро».

Напомним, в последнее время в Бразилии участились убийства, криминальные разборки, а также война между картелями. Эксперты считают ухудшившуюся криминогенную ситуацию следствием рецессии в стране.

Н.О.