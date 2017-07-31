Определены основные направления деятельности Совета финансовой стабильности Азербайджана

2017-07-31 20:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения Совета финансовой стабильности".

В положении определены следующие направления деятельности Совета:

- проанализировать происходящие в глобальной и национальной экономике, монетарной и финансово-банковской системе процессы, существующее положение и рамки финансовой стабильности, текущие и потенциальные угрозы и риски для финансовой стабильности, а также законодательную базу в этой сфере, и представить предложения Президенту Азербайджана;

- подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по предотвращению возможных угроз на финансовую стабильность в предупредительном режиме, по видению и рамкам в связи с обеспечением макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости, механизмам их исполнения и проведению реформ в этих сферах;

- координировать принятие решений в связи макроэкономической политикой в стране на текущий и среднесрочный период, в том числе фискальной, монетарной и финансовой стабильностью, и осуществление их.

В задачу Совета входит приведение бюджетной и денежно-курсовой политики в соответствие с макроэкономической стабильностью и целями социально-экономического развития, с целью усиления фискальной устойчивости применение фискальных правил, широко используемых в международной практике, оздоровление финансовой системы, обеспечение устойчивости и расширение возможностей выхода к финансовым услугам, усовершенствование валютного регулирования и контроля, законодательной базы в макроэкономической и финансовой сферах, осуществление структурных реформ, поддерживающих усиление макроэкономической и финансовой стабильности и т.д.

Совет должен до 30 числа следующего после квартала месяца информировать Президента Азербайджана о мероприятиях. осуществляемых в направлении обеспечения в стране макроэкономической и финансовой стабильности.

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