Президент Ильхам Алиев утвердил устав государственного рекламного агентства

2017-07-31 21:09 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об организации деятельности государственного рекламного агентства.

Согласно указу, утвержден устав государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.

В указе отмечается, что уставной фонд госагенства формируется за счет госбюджета в размере 10 тысяч манатов. В агентстве создается Наблюдательный Совет из трех человек. Назначение и увольнение, а также преждевременное прекращение их полномочий осуществляется Президентом Азербайджана.



Согласно указу, на первичном этапе для формирования расходов на содержание агентства из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Азербайджана выделен один миллион манатов.