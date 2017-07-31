В Астаре столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавший

2017-07-31 21:20 | www.apa.az | 4

В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает южное бюро АПА, на территории райцентра столкнулись автомобили марок ”Mercedes” и ВАЗ 21099.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил житель села Шахагаджы Астаринского района Пейман Самедов (1980 г.р.). Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.