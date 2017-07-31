Президент Ильхам Алиев подписал указ об организации деятельности государственного рекламного агентства.

2017-07-31 21:58 | www.apa.az | 6

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об организации деятельности государственного рекламного агентства.

Как передает АПА, согласно указу, утвержден устав государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.

Согласно документу, уставной фонд госагенства формируемый из госбюджета установлен в размере 10 тысяч манатов. В агентстве будет создан Наблюдательный Совет из 3 человек.

На первоначальном этапе для формирования расходов на содержание агентства из резервного фонда президента Азербайджана выделен один миллион манатов. Государственное Рекламное Агентство будет осуществлять единое регулирование и надзор в системе производства и распространения рекламы.