Распространенная от имени газеты "Haaretz" статья полностью неправдива - посол

2017-07-31 22:00 | www.trend.az | 6

БАКУ/ Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Дан Став прокомментировал статью об Азербайджане на сайте газеты “Haaretz”, передает АзерТАдж.

Посол отметил, что статья, распространенная от имени газеты “Haaretz”, является однозначно и полностью неправдивой. Дан Став сообщил, что в израильской прессе не была опубликована подобная статья. Министр туризма Израиля Ярив Левин, слова которого приводятся в статье, никогда такого не говорил, сказал посол.