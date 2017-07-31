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Габала: На Международном музыкальном фестивале прозвучали произведения европейских и азербайджанских композиторов

2017-07-31 22:12 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - В понедельник на IX Габалинском Международном музыкальном фестивале состоялся очередной камерный концерт с участием известных азербайджанских музыкантов.

В третий день фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга», выступили преподаватель Бакинской музыкальной академии, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фаган Гасанли, музыкант Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли, президентский стипендиат Мамед Раджабли (кларнет), обладатель Гран-при студенческого фестиваля «Сары гялин» Айдан Гулиева (сопрано), лауреат международных конкурсов, удостоенный специальной премии Фонда Гейдара Алиева, Талех Яхьяев (баритон) и художественный руководитель ансамбля барочной музыки «D ACCORDO» Илаха Садыгзаде (фортепиано).

На концерте прозвучали произведения «Ночные бабочки», «Печальные птицы» М.Равеля, «Не обманись» С.Прокофьева, ноктюрн из «Легенды о любви» А.Меликова, «Ария куклы» из оперы «Сказки Гофмана» Ж.Оффенбаха, «Сон» С.Рахманинова, «Azərbaycan elləri» Ф.Амирова, ария Гасан хана из оперы «Кероглу» У.Гаджибейли, «Эпиталама» из оперы «Нерон» А.Рубинштейна, «Ey Vətən» Э.Ибрагимовой, «Посвящение» А.Юсифовой.

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