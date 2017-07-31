Продукция оборонного назначения Азербайджана экспортируется в более чем 10 стран - министр

2017-07-31 22:25 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Продукция оборонного назначения Азербайджана экспортируется в более чем 10 стран, сказал министр оборонной промышленности Явер Джамалов на заседании коллегии.

Министр отметил, что в течение текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продукции оборонного назначения, переданного в Министерство обороны и другие силовые структуры, вырос в 1,3 раза.

Предприятия министерства в первом полугодии этого года увеличили объем производства продукции оборонного назначения на 33,8 процента, заявил Джамалов.

По словам министра, число товаров оборонного назначения, освоенных предприятиями министерства, достигло 1 200 наименований.

Джамалов отметил, что за отчетный период на предприятиях министерства были успешно завершены работы по подготовке и производству миноустойчивой национальной бронемашины "Tufan" и идет подготовка к его серийному выпуску.