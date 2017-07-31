В Англии с нового сезона будут использовать новую систему послематчевых пенальти

2017-07-31 22:39 | www.apa.az | 4

В Англии с сезона-2017/18 будут использовать новую систему послематчевых пенальти.

Как передает АПА-Спорт, система получила название ABBA. Если сейчас команды пробивают послематчевые пенальти по очереди – сначала команда А, потом команда В, затем снова команда А и опять команда В, — то по новой системе очерёдности пробития 11-метровых это будет напоминать тай-брейк в теннисе. То есть после первого удара команда А, затем команда В нанесёт два удара подряд, после чего право пробить пенальти дважды будет у команды А и так далее. При этом количество ударов со стороны каждой команды в послематчевой серии пенальти по-прежнему будет равняться пяти.

Предполагается, что по системе ABBA команда, которая изначально пробивает второй, будет испытывать меньше психологического давления.