Белый дом подтвердил отставку директора по коммуникациям Скарамуччи - ОБНОВЛЕНО

2017-07-31 23:16 | www.apa.az | 4

Белый дом подтвердил в понедельник, что Энтони Скарамуччи уходит с поста директора Белого дома по коммуникациям.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Господин Скарамуччи посчитал, что лучше было дать новому главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду", говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

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Президент США Дональд Трамп принял решение освободить от должности директора по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи.

Как передает АПА, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.

По их словам, запрос об увольнении Скарамуччи был подан новым главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, останется ли Скарамуччи работать в Белом доме на другой позиции в случае увольнения.

Ранее сообщалось, что Энтони Скарамуччи в ходе общения с журналистом New Yorker начал грубо критиковать своих коллег. Скарамуччи заявил, что готов уволить весь отдел коммуникаций Белого дома.