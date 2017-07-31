Арестовано имущество на 56 млн. манатов у экс-сотрудников МНБ Азербайджана

2017-07-31 23:25 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - В результате проведения комплексных следственно-оперативных мероприятий по 250 эпизодам в связи с незаконными действиями должностных лиц упраздненного министерства национальной безопасности Азербайджана было завершено предварительное следствие по семи уголовным делам в отношении 19 лиц - Акифа Човдарова, Субахира Гурбанова и других, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, уголовные дела были направлены в суд для рассмотрения.

Было отмечено, что решением суда был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью в 56 миллионов манатов, с целью возмещения нанесенного ими ущерба в размере 41,512 миллионов манатов.

Также отмечается, что в настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по другим эпизодам уголовного дела и уголовным действиям лиц, объявленных в розыск.