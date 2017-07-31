США ввели санкции против Мадуро

2017-07-31 23:32 | www.apa.az | 6

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте американского минфина.

В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы. В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны.