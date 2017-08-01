Продукция оборонного назначения Азербайджана экспортируется в более чем 10 стран - министр

2017-08-01 00:04 | www.oxu.az | 5

Продукция оборонного назначения Азербайджана экспортируется в более чем 10 стран, сказал министр оборонной промышленности Явер Джамалов на заседании коллегии.

Министр отметил, что в течение текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продукции оборонного назначения, переданного в министерство обороны и другие силовые структуры, вырос в 1,3 раза.

Предприятия министерства в первом полугодии этого года увеличили объем производства продукции оборонного назначения на 33,8 процента, заявил Джамалов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, по словам министра, число товаров оборонного назначения, освоенных предприятиями министерства, достигло 1 200 наименований.

Джамалов отметил, что за отчетный период на предприятиях министерства были успешно завершены работы по подготовке и производству миноустойчивой национальной бронемашины "Tufan" и идет подготовка к его серийному выпуску.

А.Г.