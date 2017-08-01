США ввели санкции против Мадуро

2017-08-01 00:27 | www.oxu.az | 5

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте американского минфина.



В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.



США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы. В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны.

Л.А.