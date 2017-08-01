Президент Ильхам Алиев поздравил президента Швейцарии

2017-08-01 01:08 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Швейцарии Дорис Лойтхард в связи с национальным праздником Швейцарии.

Как передает АПА, в поздравительном письме говорится: «От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления в связи с национальным праздником Швейцарии. Верю, что азербайджано-швейцарские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и дальше будут динамично развиваться и расширяться в соответствии с взаимными интересами.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному швейцарскому народу - вечного мира и процветания».