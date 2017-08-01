Пентагон разработал план поставок вооружений Украине

2017-08-01 01:51 | www.apa.az | 6

Пентагон и Госдепартамент разработали план по поставкам на Украину противотанковых ракет и другого вооружения.

Как передает АПА со ссылкой на УНН, об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, сейчас ведомства ждут одобрения от Белого дома. Американские дипломаты и военные чиновники характеризуют вооружение как "оборонное". Оно, по их мнению, направлено на "сдерживание агрессивных действий Москвы". Однако администрация президента США пока не приняла решение по предложению двух ведомств, добавляет издание.

Напомним, с начале 2014 года США передали материально-технической помощи и потратили на подготовку ВС Украины более 600 млн. долларов США.