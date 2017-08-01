Президента испанской футбольной федерации выпустили под залог

2017-08-01 02:26 | www.apa.az | 4

Испанский суд согласился выпустить под залог в €300 тыс. бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марию Вильяра.

Как передает АПА-Спорт, суд обязал Вильяра ежедневно являться к ним, у него изъяли паспорт, а также выдали специальный телефон, с помощью которого можно отслеживать местоположение чиновника.

Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов, а общий ущерб от их деятельности оценивается в €45 млн.