В Венесуэле за время протестов погибли более 120 человек

2017-08-01 04:12 | www.apa.az | 5

В ходе продолжающихся почти четыре месяца протестов в стране погиб 121 человек и почти 2 тысячи получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас.

"Общий грустный баланс у нас за эти последние четыре месяца - 121 венесуэлец, потерявший жизнь, и 1.958 серьезно и очень серьезно раненных", - заявила Ортега Диас на пресс-конференции, транслировавшейся в интернете.По ее словам, лишь за день выборов в национальное учредительное собрание в воскресенье были убиты десять человек.

Луиса Ортега заявила, что не признает результаты выборов в национальное учредительное собрание. Она добавила, что страна столкнулась с "диктаторскими амбициями". Ортега также заявила, что процесс выборов в учредительное собрание был "незаконным".