Китай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДР

2017-08-01 05:28 | www.apa.az | 4

Ответственность за напряженность в районе Корейского полуострова несут Вашингтон и Пхеньян, а не Китай.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил постпред КНР при ООН Лю Цзеи.

"Независимо от того, какими возможностями располагает Китай, он не может добиться практических результатов, поскольку их достижение зависит от двух принципиальных сторон - США и КНДР ", - сказал дипломат.

США последовательно обвиняют Китай, являющийся основным торговым партнером Пхеньяна, в том, что КНР не использует возможности давления на Северную Корею, чтобы вынудить ее отказаться от ракетно-ядерных программ.