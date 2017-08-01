США засекли испытательный пуск с подлодки КНДР

2017-08-01 05:49 | www.trend.az | 4

Вооруженные силы США засекли испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР. Он был осуществлен на верфи Синпо 30 июля, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Согласно их сведениям, речь идет о холодном пуске, при котором пар под высоким давлением выталкивает ракету из пускового контейнера, а двигатель запускается уже в воздухе. КНДР до этого провела испытания схожих компонентов дважды в этом месяце и трижды в текущем году, заявил телекомпании источник в министерстве обороны США.