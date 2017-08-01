Terfi ve atamalara ‘sivil’ damgası

2017-08-01 06:00 | www.trend.az | 0

Çankaya Köşkü’nde yapılacak YAŞ toplantısında terfi ve atamaları ilk kez 4 komutan ve 10 sivil değerlendirecek. Toplantıda, iki yıllık görev süreleri dolan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı da ele alınacak.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yarın toplanacak Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarındaki terfi ve atamalar ele alınacak. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sivil ağırlıklı bir yapıya büründürülen Şura’da gözler, görev süreleri dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek.

Bu yıl Jandarma yok

YAŞ’ın 2017 olağan yaz şûrası, yarın Çankaya Köşkü’nde Başbakan Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantı, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, FETÖ mensubu albay, general ve amirallerin ihraçlarıyla boşalan TSK’nın reorganizasyonu niteliğindeki Temmuz 2016 toplantısının ardından ayrı bir önem taşıyor. 15 Temmuz’un ardından yayımlanan KHK’larla Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasıyla Şûra’nın kapsamı dışından çıkarılması nedeniyle toplantıda Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki albay ile general ve amirallerin durumu ele alınacak.

Dört asker, 10 sivil

“Çok gizli” nitelikli toplantı, KHK’larla sivil ağırlık kazanan Şura’nın bu yapısıyla gerçekleştireceği ilk terfi ve atama şurası olma özelliği de taşıyor. Geçen yıl, YAŞ’taki asker sayısı azaltılmış ve darbe girişiminin hemen ardından şura yeni yapısıyla toplanmıştı. Ancak bu yapıyla ilk kez terfi ve atamalar bu yılki toplantıda ele alınacak.

Şura üyelerinin yarın sabah ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edeceği toplantıya askeri kanattan yalnızca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları Çolak, Bostanoğlu ve Ünal katılacak. Toplantıda; Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, Mehmet Şimşek, Hakan Çavuşoğlu ve Fikri Işık ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de yer alacak. YAŞ toplantıları önceki yıllarda Genelkurmay Çakmak Salonu’nda yapılırken yarınki toplantı, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilecek 3. şura toplantısı olacak. Toplantı, Akdağ, Çavuşoğlu, Gül ve Soylu’nun ilk YAŞ toplantısı olma niteliğini de taşıyor.

Tüm dosyalar masada

Toplantıda, KHK’larla rütbelerinde görev süresini doldurmayan albay ile general ve amirallerin erken terfisine olanak tanınmış olması nedeniyle, TSK bünyesindeki tüm albay, general ve amirallerin dosyaları görüşülecek.

2015’te bu göreve getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 4 yıllık görev süresi 2019’da dolacak. Toplantı, kuvvet komutanları ile orgeneral ve oramiraller açısından kritik önem taşıyor. Toplantıda, iki yıllık görev süreleri dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal’ın görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı ele alınacak. Mevzuata göre Canikli’nin inhası ve Yıldırım’ın imzasıyla görev süreleriyle uzatılabilecek konumdaki bu üç komutandan hangilerinin süresinin uzatılacağı merak konusu oldu. Kulislerde, Orgeneral Çolak’ın görev süresinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer iki komutan hakkında ise görev uzatmama eğiliminin de olduğu, son kararın toplantılardaki değerlendirmeler ışığında verileceği konuşuluyor.

Kaynak: Milliyet