Террористы собирались уничтожить летящий из Сиднея в Абу-Даби самолет

2017-08-01 06:56 | www.apa.az | 4

Участники раскрытого в Австралии террористического заговора планировали уничтожить самолет эмиратской авиакомпании Etihad Airways, который выполняет рейс по маршруту Сидней - Абу-Даби.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник со ссылкой на информированные источники сообщила газета Daily Telegraph.

В свою очередь The Sydney Morning Herald называет имена арестованных в ходе проведенной в минувшую субботу антитеррористической операции четырех жителей Сиднея. Это Халед Мерхи, его сын Абдул Мерхи, Халед Хайат и его родственник Махмуд Хайат. "Эти четверо, арестованные по подозрению в заговоре с целью уничтожить самолет, поддерживали контакты с боевиками в Сирии", - утверждает газета.

Со ссылкой на информированные источники издание также указывает, что австралийские правоохранительные органы получили информацию о готовящемся теракте от спецслужб США и Великобритании.