В Баку стартует очередной день соревнований Чемпионата Европы по стрельбе

2017-08-01 08:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник стартует 12-й день соревнований Чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2017.

Сегодня в Бакинском центре по стрельбе пройдут соревнования по стрельбе из стандартной винтовки на дистанции 300 метров среди мужчин, соревнования по стрельбе по движущимся целям на дистанции 50 метров, и квалификационные соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит).

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.