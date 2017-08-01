Маккейн: Путин заплатит за нападение на демократию США
2017-08-01 08:41 | www.oxu.az | 4
Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил в своем Twitter, что высылка американских дипломатов из России не стала для него удивительной.
Как передает Oxu.Az, при этом он заявил, что Владимир Путин и его окружение заплатят за нападение на демократию США.
«Не удивительно, что Путин выслал дипломатов США, но он и его окружение в конце концов заплатят цену за нападение на нашу демократию», - написал в микроблоге политик.
Ранее Кремль принял решение о сокращении персонала американских дипмиссий на территории страны до 455 человек. Ровно столько российских дипломатов работают в США.
Напомним, что решение Кремля было продиктовано недружественными действиями со стороны Вашингтона.
Н.О.