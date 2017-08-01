Facebook отключил искусственный интеллект, разработавший собственный язык

2017-08-01 08:50 | www.oxu.az | 3

Программисты социальной сети Facebook были вынуждены отключить чат-боты на базе искусственного интеллекта после того как они создали собственный язык для коммуникации.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает International Business Times.

Издание отмечает, что изначально все боты общались на английском языке. Однако в последующем некоторые боты придумали язык для более быстрого общения между собой, а так как это противоречило целям проекта, то компании Facebook пришлось отключить их, а других агентов искусственного интеллекта перепрограммировать на общение исключительно на английском.

Н.О.