Определились города, в которых пройдут Олимпийские игры в 2024 и 2028 годах

2017-08-01 09:00 | www.oxu.az | 5

Международный олимпийский комитет 31 июля официально сообщил, что летние Олимпийские игры - 2024 пройдут в Париже. Ранее Los Angeles Times сообщила, что Лос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении в этом городе XXXIV летних Олимпийских игр в 2028 году.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Дойче Велле.

Лос-Анджелес уже дважды становился хозяином Игр - в 1932 и 1984 годах, в обоих случаях это были летние Олимпиады.

Формальное голосование о месте проведения Олимпиады - 2024 должно было состояться 13 сентября на сессии МОК в Лиме. Однако представители МОК неоднократно заявляли, что намерены достичь трехстороннего соглашения с Парижем и Лос-Анджелесом и еще до сессии МОК принять решение о местах проведения сразу двух Олимпийских игр - 2024 и 2028 годов.

Н.О.