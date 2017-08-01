Forbes написал о Баку

2017-08-01 09:20 | www.oxu.az | 4

Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о материальном и духовном наследии, природных ресурсах Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в своей статье автор Стефан Рабимов пишет, что многие страны претендуют на титул места пересечения востока и Запада, но только азербайджанский народ и столица Баку достойно завоевали этот почетный титул.

Коснувшись темы природных ресурсов Азербайджана, автор отмечает, что о нефтедобыче в стране писал еще Марко Поло. В начале XX века Баку смог обеспечить нефтью полмира. После обретения независимости в 1991 году с помощью исторической инвестиции и широкой эксплуатации газовых месторождений страна вновь стала лидером «голубого топлива».

С.Рабимов также пишет, что в Баку существуют грандиозные исторические памятники, входящие в наследие ЮНЕСКО и вызывающие большой интерес, и проводятся очень интересные мероприятия.

Н.О.

