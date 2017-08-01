Alman Tornadolarının İncirlik'ten çekilmesi tamamlandı

2017-08-01 09:29 | www.trend.az | 1

DHA

Türkiyenin Alman parlamenterlere ziyaret izni vermemesi üzerine, Alman hükümeti ve Federal Parlamento haziran ayında İncirlik Üssünde bulunan 260 dolayındaki askeri ile 6 adet Tornado keşif uçağı ve yakıt ikmal uçaklarını Ürdüne kaydırma kararı almıştı.

Alman basının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdıkları haberler göre, İncirlik Üssünde bulunan son Tornado da bugün (pazartesi) üssü terk etti. Tornadoların Rheinland Pfalz Eyaletindeki Büchel Hava Üssüne geri döndükleri açıkladı.

Almanya, IŞİDe karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek olmak amacıyla geçtiğimiz yılın başından bu tarafa Suriye ve Irakta keşif uçuşları yapıyordu. Alman Tornadolarının Ürdünün Azrak Üssündeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekim ayı ortalarından itibaren yeniden keşif uçuşlarına başlaması bekleniyor.