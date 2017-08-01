Германия завершила вывод самолетов «Торнадо» с турецкой военной базы "Инджирлик"

2017-08-01 09:42 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Германия завершила вывод реактивных военных самолетов «Торнадо» с военно-воздушной базы "Инджирлик" на территории Турции, пишут во вторник турецкие СМИ.

Этот процесс начался в конце 2016 года.

Также сообщается, что Германия разместила свои самолеты на военно-воздушной базе «Аль-Азрак» на территории Иордании.

Пятого июня глава МИД Германии Зигмар Габриэль прибыл в Анкару для обсуждения вопроса присутствия ВВС Германии на базе «Инджирлик». До этого стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

Сообщалось также, что, комментируя слова Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возможный вывод ВВС Германии с авиабазы «Инджирлик» на юге Турции не представляет проблемы для Анкары.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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