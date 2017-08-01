Нефть дорожает на рисках расширения американских санкций против Венесуэлы

2017-08-01 09:51 | www.trend.az | 4

Мировые цены на нефть растут во вторник утром, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать новость о возможном расширении санкций со стороны США против нефтяного сектора Венесуэлы, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 09.14 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% — до 52,8 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,2%, до 50,27 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать новости о том, что США могут расширить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В понедельник минфин США сообщил, что страна ввела санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии". Однако санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы еще не введены, отмечает агентство Market Watch.

По мнению аналитиков Commerzbank, мнение которых приводит агентство, введение санкций против нефтяного сектора Венесуэлы может привести к снижению предложения на рынке и, соответственно, к росту цен на нефть.

В то же время инвесторы продолжают реагировать на сообщения о том, что технический комитет экспертов стран ОПЕК+ 7-8 августа проведет в Абу-Даби встречи с некоторыми участниками соглашения о сокращении добычи нефти с целью обсудить выполнение ими своих обязательств по сделке.

Сдерживают рост мировых нефтяных цен данные от минэнерго США о среднесуточной добыче в стране, опубликованные в понедельник. По данным ведомства, добыча "черного золота" в США в мае выросла на 3,6% в годовом выражении — до 9,169 тысячи баррелей в сутки. Рост в месячном выражении зафиксирован на уровне в 0,6%.