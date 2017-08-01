Хакеры похитили данные о сюжете "Игры престолов"

2017-08-01 09:54 | www.trend.az | 4

Неизвестным хакерам удалось похитить из компьютерных систем американского канала HBO информацию о предстоящих сериях телевизионной саги "Игра престолов". Об этом, как передает ТАСС, сообщила электронная версия американского журнала Entertainment Weekly.

По сведениям издания, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий "Игры престолов", информацию о содержании двух из них они уже опубликовали. Хакеры утверждают, что в общей сложности им удалось похитить 1,5 терабайта информации у HBO.

Представители канала подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Как следует из служебной записки, распространенной среди персонала, хакеры получили доступ к "коммерческой информации", какой именно, не уточняется. Документ, о котором идет речь, был опубликован на сайте телеканала ABC.

"Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности", - говорится в записке. - Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствами".

Сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.