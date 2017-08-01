В Баку беременная женщина потеряла ребенка в аварии – ФОТО

2017-08-01 10:00 | www.oxu.az | 4

Во время аварии в Насиминском районе Баку беременная женщина потеряла ребенка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Хана Шушинского.

Автомобиль марки «ВАЗ-2107», управляемый Ахмедовым Мансуром, осуществлял поворот, в это время в него въехал двигавшийся следом автомобиль марки Range Rover. От силы удара находящаяся в «ВАЗ-2107» Ланских Елена Александровна получила травмы и была доставлена в гинекологическое отделение Клинического медцентра №1.

Стало известно, что во время аварии беременная женщина получила сильный удар в область живота и потерла своего ребенка.

Факт расследуется Насиминским районным управлением полиции.

А.М.

