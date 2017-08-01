Федерация борьбы ответила спортсменам

2017-08-01 10:07 | www.oxu.az | 4

Федерация борьбы Азербайджана сделала заявление по поводу опубликованной в прессе информации о деятельности Федерации, в том числе сложностях, с которыми сталкиваются члены национальной команды.

Как сообщили Oxu.Az в Федерации, Федерация борьбы Азербайджана, являясь общественным объединением, не имеет обязательств по выплате зарплаты спортсменам. При выделении средств спонсорами по инициативе руководства Федерации в соответствии с результатами спортсменов членам национальной команды осуществляется финансовая помощь. Помощь осуществляется для поддержки в решении семейных и бытовых проблем спортсменов.

Федерация борьбы Азербайджана понимает беспокойство спортсменов, принимает его как естественное, и обещает устранить имеющиеся трудности в рамках возложенных на нее обязательств.

A.M.

