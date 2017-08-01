Президент Туркменистана подверг критике развитие агросектора

2017-08-01 09:57 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на специальном совещании отметил, что отдача в целом по сельскохозяйственной отрасли остаётся неадекватно низкой, пишет во вторник газета "Нейтральный Туркменистан".

По мнению главы государства, в стране созданы все необходимые условия для эффективного развития агропромышленного комплекса, наращивания объёмов сельхозпроизводства, плодотворного труда дайхан (крестьян), арендаторов, которых государство в полной мере обеспечивает высококачественными семенами, минеральными удобрениями, мощной

техникой, водой, средствами борьбы с сельхозвредителями, грузовым автотранспортом для перевозки урожая.

"При такой целенаправленной стимуляции и адресной материальной поддержке отдача в целом по отрасли остаётся неадекватно низкой",- приводятся в информации слова главы государства.

В частности, обращаясь, к руководству центрального региона - Ахалского велаята (области) президент потребовал выяснить, какие механизмы и рычаги следует отладить на местах, чтобы хозяйское, ответственное отношение к делу стало главным прибыльным фактором и принципом работы на земле.

Администрации Балканского велаята было поручено обеспечить своевременность взаиморасчётов с дайханами. Критические замечания по поводу организационных и управленческих просчётов прозвучали в адрес руководства Дашогузского велаята.

Внимание администрации Лебапского велаята было акцентировано на рациональном использовании земель и водных ресурсов.

В Туркменистане выращивают хлопок, пшеницу, рис и сахарную свеклу. На данном этапе идут подготовительные работы по сбору хлопка и посеву пшеницы.

(Автор: Гусейн Гасанов)