Армяне нарушили режим прекращения огня 135 раз

2017-08-01 10:11 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 135 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, армяне с позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Баш Гарвенд, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.