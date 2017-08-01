Трамп: Мадуро не просто плохой лидер − он диктатор

2017-08-01 10:17 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп считает президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором, захватившим абсолютную власть в стране.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, такую позицию американского лидера озвучил журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

«Последние действия Мадуро вчера по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы Национального учредительного собрания представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии. Мадуро не просто плохой лидер, теперь он диктатор», - зачитал Макмастер текст заявления Трампа.

В документе также содержится призыв к властям Венесуэлы уважать конституцию страны, провести свободные выборы, освободить политзаключенных, решить гуманитарные проблемы венесуэльцев и прекратить репрессии.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что США вместе с союзниками будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в эскалации насилия и нарушении прав человека в Венесуэле.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял оппозицию. США выступили против проведения этих выборов и ввели санкции против Мадуро за действия по подрыву демократии в стране.