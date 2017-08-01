0 Официальный курс маната к мировым валютам на 1 августа (версия 2)
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Официальный курс маната к мировым валютам на 1 августа (версия 2)

2017-08-01 10:11 | www.trend.az | 5

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:43)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое августа установлен на уровне 1,7009 и 2, 0122 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

01.08.2017

1 доллар США

1 USD

1.7009

1 евро

1 EUR

2.0122

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3659

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0964

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8781

1 бразильский реал

1 BRL

0.5439

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1292

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1521

1 чешская крона

1 CZK

0.0771

1 чилийский песо

1 CLP

0.2619

1 китайский юань

1 CNY

0.2531

1 датская крона

1 DKK

0.2706

1 грузинский лари

1 GEL

0.7075

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2177

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2485

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2105

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7596

1 израильский шекель

1 ILS

0.4774

1 канадский доллар

1 CAD

1.3616

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6387

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3976

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0957

1 молдавская лея

1 MDL

0.094

1 египетский фунт

1 EGP

0.095

1 норвежская крона

1 NOK

0.2161

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0418

1 польский злотый

1 PLN

0.4731

1 российский рубль

1 RUB

0.0284

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2544

1 саудовский риал

1 SAR

0.4536

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3944

1 турецкая лира

1 TRY

0.4836

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4867

1 украинская гривна

1 UAH

0.0659

100 японских иен

100 JPY

1.5434

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2772

Золото (1 унция)

1 XAU

2155.9758

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.5751

Платина (1 унция)

1 XPT

1595.4442

Палладий (1 унция)

1 XPD

1520.6046

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