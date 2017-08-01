Официальный курс маната к мировым валютам на 1 августа (версия 2)

2017-08-01 10:11 | www.trend.az | 5

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:43)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое августа установлен на уровне 1,7009 и 2, 0122 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.