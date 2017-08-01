Официальный курс маната к мировым валютам на 1 августа (версия 2)
2017-08-01 10:11 | www.trend.az | 5
Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:43)
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое августа установлен на уровне 1,7009 и 2, 0122 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
01.08.2017
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1.7009
|
1 евро
|
1 EUR
|
2.0122
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1.3659
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0.0964
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0.8781
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0.5439
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0.4631
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0.1292
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0.1521
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0.0771
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0.2619
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0.2531
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0.2706
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0.7075
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0.2177
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0.0265
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2.2485
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0.0128
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0.0045
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0.2105
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1.7596
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0.4774
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1.3616
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5.6387
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0.0052
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0.0246
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0.1128
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0.3976
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0.0957
|
1 молдавская лея
|
1 MDL
|
0.094
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0.095
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0.2161
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0.0418
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0.4731
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0.0284
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1.2544
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0.4536
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2.3944
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0.4836
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0.0564
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0.193
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0.4867
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0.0659
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1.5434
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1.2772
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2155.9758
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
28.5751
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1595.4442
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1520.6046