Малейка Аббасзаде: Некоторые родители «ломают» своих детей

2017-08-01 10:21 | www.oxu.az | 6

«Некоторые родители считают, что их дети, набрав высокие баллы, должны выбрать престижную, «модную» специальность. В таком случае родители «ломают» своих детей».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

«У каждого абитуриента есть свои результаты и желания. Также у каждой семьи есть свои возможности. Поэтому давать кому-то советы сложно. К сожалению, долгие годы мы наблюдаем, что кто-то берет эту ответственность на себя и дает определенные обещания. Абитуриент сам должен определить, по какой специальности продолжить образование или в какое высшее учебное заведение поступить. Родители часто не обращают внимания на желания своих детей».

A.M.

