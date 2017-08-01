"The Jerusalem Post", после визита израильского министра в Ереван, опубликовал статью об агрессии Армении против Азербайджана

2017-08-01 10:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Израильский авторитетный портал "The Jerusalem Post", посвятил статью агрессии Армении против Азербайджана, которая была опубликована после недавнего визита министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в Армению.

«Армения и Израиль будут развивать дружеские отношения. Об этом договорились глава внешнеполитического ведомства Армении Эдвард Налбандян и. Стороны обсудили также двусторонние отношения, а также неотложные региональные и международные проблемы. Почему именно сейчас Армения решила установить отношения с Израилем, почему в течение более 25 лет у Армении сложились отличные, даже братские отношения с фундаменталистским Ираном, а отношения с Государством Израиль оставляют желать лучшего», об этом в статье "Армяно-израильские связи: миф или реальность" пишет глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества", израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Автор отмечает, что исторически сложилось, что после установления дипломатических отношений между Израилем и независимым Азербайджаном в 1991 году взаимоотношения между странами последовательно улучшались, и теперь эти отношения имеют стратегический характер.

При этом, по мнению эксперта, все прекрасно осведомлены, что Армения – самая моноэтническая страна, где шовинизм, национализм, возвеличивание фашистов и антисемитов стало неотъемлемой частью государственной политики режима президента Сержа Саргсяна.

"Армения стала моноэтнической страной, где процветает ежедневно национализм и шовинизм, граничащие с расизмом. Антисемитизм в Армении является к сожалению, малопризнанным фактом. Со времени развала Советского Союза еврейское меньшинство и еврейское наследие резко сократились. Конец советской власти устранил всякие ограничения, и антисемитские атаки и заявления в Армении резко возросли. Продолжающийся экономический крах Армении побудил евреев бежать из Армении. Кроме того, продолжалось культурное насилие над евреями. Продолжают издаваться антисемитские книги и транслируются телевизионные программы, а мемориал Холокоста в столице Армении неоднократно осквернялся. Конечно, многие страны пережили такие антисемитские инциденты. Однако в Армении такие взгляды поддерживаются даже политиками и представителями СМИ. Еврейская община, разрушающаяся в Армении и составляющая несколько десятков этнических евреев, не раз жаловалась на эти антисемитские действия и глава еврейской общины выражала обеспокоенность в связи с тем, что этот антисемитизм имеет поддержку у власти" – отмечает эксперт.

Опрос Антидиффамационной лиги в июне 2014 показал, что уровень антисемитизма в Армении (58%) третий среди самых высоких во всей Европе и самый высокий на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы, говорится в статье.

Эксперт также коснулся заявления Цахи Ханегби о том, что Израиль, являющийся одним из основных поставщиков вооружения Азербайджану, может продавать оружие и Армении.

"Между тем, слова армянских политиков о возможном военном сотрудничестве Израиля и Армении – не более чем политический блеф. Для поставок оружия Армении Израилю следует иметь стратегические отношения с этой страной и действительно эти отношения Израиля с Арменией на нулевом уровне, их практически нет. У Армении нет финансовых средств для заключения серьезных контрактов на поставку военной техники с израильскими военно-промышленными компаниями. С коммерческой точки зрения, у Армении нет никаких экономических перспектив" – подчеркивает Арье Гут.

Израильский эксперт отмечает, что Армения приобретает российскую военную технику и технологии, как как субсидии и пожертвования.

"Изолированная в регионе Южного Кавказа, Армения, из-за оккупации азербайджанских земель, остается реально за пределами основных геополитических и геоэкономических проектов, связанных с газовыми и нефтяными ресурсами Каспийского моря. Неоспоримым фактом является то, что Армения является самой зависимой и бедной страной на Южном Кавказе. После распада Советского Союза Армения была полностью привязана и зависит от внешнеполитических и экономических амбиций России. В последние годы Армения, небольшая страна с населением в 1,5 миллиона человек, находится в положении геополитической изоляции" – подчеркнул израильский эксперт в своей статье в газете "The Jerusalem Post".

Гут подчеркивает, что Армения постоянно раздражается из-за укрепления доверительного стратегического партнерства Израиля и Азербайджана. "Для того чтобы нанести ущерб двусторонним отношениям с Азербайджаном, в том числе в области обороны и подорвать позитивное общественное восприятие Израиля в азербайджанском обществе, Армения стремится найти по некоторым неофициальным каналам возможность приобрести символическое количество израильской военной техники. Гипотетически говоря, Армения может получить некоторые штурмовые винтовки или снайперы, оснастить 5-10 солдат этим оружием на линии соприкосновения и создать иллюзорный образ, как если бы израильское оружие было введено в вооружение армянских войск. Через социальные сети и поддельные средства массовой информации могут также попробовать распространять эту информацию дальше. Поэтому Израиль и Азербайджан должны проявлять дополнительную внимательность по этому поводу, зная такие недобрые намерения Республики Армении"- пишет Гут.

Кроме того, пишет автор, Армения является страной агрессором, незаконно оккупировавший 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов.

«В результате этой агрессии, в стране появился 1 миллион ни в чем не повинных азербайджанских беженцев. Самым страшным и безнравственным фактом остается то, что идеологи, организаторы и виновники зверств и варварств Ходжалинского геноцида сегодня продолжают занимать высокие должности в Армении - нынешний премьер-министр Армении Серж Саргсян, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, и бывший президент Армении Роберт Кочарян и другие»,- подчеркнул израильский эксперт.

(Автор: Эльмира Таривердиева )