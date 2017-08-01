В Индии родился младенец, «беременный» собственным братом

2017-08-01 10:29 | www.oxu.az | 6

В Индии врачи обнаружили у новорожденного младенца в животе недоразвитый зародыш его брата-близнеца.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Аномалию обнаружил в начале июля врач-рентгенолог в ходе планового УЗИ матери в госпитале маленького городка Мумбра. Он принял решение назначить еще одно обследование — после родов. В результате он обнаружил, что за желудком младенца «спрятался» его брат-близнец.

По информации издания, плод был около семи сантиметров в длину и весил около 150 граммов — у него успели сформироваться мозг, руки и ноги.

Врачи смогли успешно удалить эмбриона-паразита. Операцию провели в другой клинике в городе Тхана. Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.

«Ребенок чувствует себя отлично, совсем скоро мать сможет его покормить», - приводит издание слова одного из врачей.

Эта аномалия называется «эмбрион в эмбрионе» и встречается крайне редко — лишь при одной беременности из 500 тысяч.

Н.О.